Bangkok’ta hükümet protestoları: Sokaklar savaş alanına döndü

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yüzlerce kişi, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele şeklini protesto etmek için sokaklara döküldü. Başbakan Prayuth Chan-ocha’nın konutuna yürümek isteyen protestoculara müdahale eden polis plastik mermi, tazyikli su ve biber gazı kullandı. Öfkeli protestocular ise polis aracını ateşe verdi.

SOZCU.COM.TR

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’ın başkenti Bangkok’ta sokaklar savaş alanına döndü. Hükümetin korona virüs salgınını yönetme şekline ve ekonomideki kötü gidişata tepki gösteren yüzlerce kişi, başkentte sokaklara döküldü.

Protestocular, istifasını talep ettikleri Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha’nın konutuna doğru yürüyüşe geçti.

Bunun üzerine polis, Zafer Anıtı yakınında bir yolu konteyner kullanarak trafiğe kapatırken protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Polisin müdahalesiyle iki taraf arasında tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli protestocular bir polis aracını ateşe verdi.

Salgında rekor ölüm

Tayland’da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 838 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 736 bin 522’ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 212 can kaybı kayıtlara geçerken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı oldu. Toplam can kaybı sayısı da 6 bin 66’ya ulaştı.