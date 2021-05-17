CHP tarafından hazırlanan bir rapor, salgın sürecinde milyonlarcası destek verilmeden eve kapatılan vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha ortaya serdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Ar-Ge Bilim Platformu’nca “Aileler buhranda ve dağılıyor” başlıklı raporda 19 yıllık AKP iktidarı döneminde ailenin dirlik ve düzeninin bozulduğu, sosyal doku ile sosyal dayanışmanın çöküntüye uğradığı vurgulandı. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle, aileler üzerindeki işsizlik ve borç yükünün arttığı belirtilen raporda “Bangladeş ve Gine halkı bile bizden daha mutlu” denilerek şu saptamalar yapıldı:

2 KİŞİDEN 1’İ MUTSUZ

“AKP’nin kara düzeninde, yoksulluk, kayırmacılık ve adaletsizlikler yüzünden yaygınlaşan mutsuzluk, toplumu kemiren bir hastalık gibi milyonlarca aileyi teslim almıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre Türkiye’deki iki insandan biri mutlu değildir. 2003-2020 arasındaki 17 yıl içinde mutsuz olduğunu belirten vatandaşlarımızın sayısı 2’ye katlanmıştır. Türkiye, Dünya Mutluluk Raporu’nda 2013 yılında 77. sıradayken, 2021’de 104. sıraya gerilemiştir. Bangladeş ve Gine’de yaşayan insanlar ve aileler bile ülkemizin vatandaşlarından daha mutludur.”

EVLENMEK DE ZOR

Raporda ailelerin intihar, boşanma ve şiddet girdabına itildiğine dikkat çekilerek, “Artan hayat pahalılığı ve kronik işsizlik nedeniyle genç çiftlerin evlenmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir” tespitine de yer verildi. Evli çiftler için çocuk sahibi olmanın giderek külfet haline geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Aynı hane içinde hem ebeveynler hem de gençler işsizdir ve bu da büyük bir psikolojik utanca ve onur kırıcı yıkımlara neden olmaktadır. Covid-19 pandemisi süresince, neredeyse hiçbir kapanma desteği verilmeyen esnaf ve çalışanları, aileleriyle birlikte büyük gelir kaybına uğramış aileler yoksunluk ve çaresizlik içinde boğulmaktadır.”

MİLYONLARCA EMEKÇİ ÇAY-SİMİT HESABI YAPIYOR

Tek adam rejiminin “aile” kurumunu kökten sarsarak dağılmanın eşiğine getirdiği vurgulanan raporda, “On milyonlarca emekçi asgari ücret düzeyinde çay-simit hesabı yapacak kadar yoksullaştırılmıştır” değerlendirmesine yer verildi. Aile kurumunun, ailedeki huzursuzluk ve çarpık düzen nedeniyle yıkıcı bir konuma geldiğine dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: “Milyonlarca ailenin temel gündemi geçim sıkıntısı, işsizlik, borçluluk, umutsuzluk ve güvencesizlik olmuştur.”