Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

ANKARA (AA) – Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü ve ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yılı, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ın ev sahipliğinde bir otelde verilen davete, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon şefi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş'in bağımsızlığının altın yıl dönümü ve "mujib yılı" olarak bilinen 50. yıl dönümü vesilesiyle Bangladeş'i ve kardeş halkını içtenlikle tebrik ettiğini belirterek, "Türkiye-Bangladeş ilişkileri yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarihi, kültürel ve dini bağlarla şekillenmiş ve iki ülke en zorlu dönemlerinde birbirinin yanında yer almıştır. Bangladeşli kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşımıza sunduğu katkılar yürek ve zihinlerimize kazınmış olup daima derin şükran duygularıyla hatırlanacaktır." diye konuştu.

Türk halkının, bu anılarla Bangladeş halkına muhabbet ve dostluk beslediğini vurgulayan Selçuk, "Bu bakımdan, halklarımızın karşılıklı çıkarlarına yönelik olarak mümkün olan her alanda Bangladeş'le ilişkilerimizi derinleştirmeyi samimiyetle arzu ediyoruz." dedi.

Bangladeş'in, son yıllarda kaydettiği ekonomik gelişmeyle Güney Asya'da yükselen bir yıldız konumuna geldiğini ifade eden Selçuk, "Bangladeş canlı ekonomisi ve genç nüfusuyla, 'Yeniden Asya Girişimi'mizdeki en önemli ortaklarımızdan biridir. Bu girişimle ilişkilerimizin daha da geliştirilebileceğine olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Selçuk, Myanmar'dan kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciyi doğuracağı tüm mali yüke karşın ağırlamaya yönelik gayretlerinden dolayı Bangladeş'i içtenlikle takdir ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce kamplarında çıkan yangın sebebiyle çok sayıda Arakanlı Müslümanın hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duymaktayız. Arakanlı Müslümanlara ve sizlere en derin taziye dileklerimi sunmak isterim. Ayrıca yaralananların en kısa sürede şifa bulmalarını diliyorum. Çağımızın en ciddi insani krizlerinden birinde Bangladeş, tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, sizi çok iyi anlıyoruz."

– "Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmaya kararlıyız"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının, ortak sorunlara ortak çözümler bulunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Selçuk, iki ülkenin kardeşçe dayanışmasının, salgına karşı mücadelenin tüm güçlüklerine direndiğini görmekten memnuniyet duyduğunu aktardı.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, dost ülke Bangladeş’e kapsamlı bir yardım paketi sunduk. Bu yardımın Kovid-19’a karşı mücadelenize katkı sağlamasını temenni ediyoruz." dedi.

İki ülkenin çok iyi durumdaki siyasal ilişkilerini ekonomik iş birliği yoluyla daha fazla geliştirmekte mutabık olduğunu vurgulayan Selçuk, "Ticaret hacmimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmaya kararlıyız. Bangladeş piyasasındaki imkanları değerlendirmeleri için iş çevrelerimizi ve firmalarımızı teşvik etmeye devam ediyoruz. Bangladeş’in barışına ve refahına verdiğimiz önem her daim önceliğimiz olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

– "Türkiye'nin Bangladeş'te sıkışıp kalan Arakanlılar için verdiği desteğe minnettarız"

Büyükelçi Mannan da davetlilere ülkesinin bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamasına katıldıkları için teşekkür ederek, aynı zamanda ülkesinin kurucusu Şeyh Mucibur Rahman'ın siyasi zekası ve ülkeye bağlılığını da kutladıklarını söyledi.

Mannan ayrıca, Rahman'ın mücadelesi ve yaşamı boyunca gösterdiği fedakarlıklarla tutkulu ve insancıl bir dünya lideri olarak saygı gördüğünün de altını çizdi.

Bangladeş halkının, Rahman'ın liderliğinde ekonomi, kültür ve demokrasi alanında elde ettiği ve ilerleme kaydetmeyi sürdürdüğü kazanımları anlatan Mannan, ülkesinin yıllık yüzde 7'lik büyüme oranıyla gelişen bir parlamenter demokrasi olduğunu dile getirdi.

Mannan, Bangladeş'in ihracat gelirinin 50 yılda 297 milyon dolardan 45 milyar dolara çıktığı, yoksulluk oranının yüzde 70'ten yüzde 20,5'e düştüğü ve kişi başına düşen milli gelirin de 16 kat arttığı bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Mannan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ülkesinin milli gününü tebrik etmesinden ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ilerletmesi beklenen "Yeniden Asya" girişimini başlatmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Mannan, Bangladeş'in, Türkiye'nin ikinci en yüksek ticaret ortağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bangladeş ordusu, Türkiye'den askeri teçhizat satın almak için önemli miktarda bir sözleşmeye imza attı. Ayrıca Bangladeş, Türkiye'nin Bangladeş'te sıkışıp kalan Arakanlılar için sağladığı malzeme ve mali destekler için son derece minnettardır. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemdeki yerlerinden edilmiş Arakanlılar için çok ihtiyaç duyulan yardım ve altyapıyı sağladı."

Konuşmaların ardından Mannan, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu'na, Büyükelçiliğe verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verdi.

Resepsiyon, davetlilere geleneksel Türk ve Bangladeş yemekleri ikramıyla sona erdi.