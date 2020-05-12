Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kampında yangın

DAKKA (AA) – Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı kampta yangın çıktı.
Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yönetici Mahbub Alam Talukder, AA muhabirine, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktığını bildirdi.
Yangında can kaybı olmadığını söyleyen Talukder, Arakanlı Müslümanların kaldığı 673 geçici konutun zarar gördüğünü ifade etti. Bu konutların, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) tamir edileceğini kaydeden Talukder, kamptaki zararın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Arakanlı Müslümanlardan Rahmat Karim, yangın nedeniyle kendisininki de dahil 500'den fazla geçici konutun tamamen zarar gördüğünü belirtti.
Karim, kurtarma çalışmalarında 5 Arakanlı Müslüman'ın yaralandığını, 2 veya 3 kişinin de hala kayıp olduğunu kaydetti.