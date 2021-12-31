Bangladeş’te kadınlara özel plaj tepkiler üzerine kapatıldı

Ülkedeki birçok kişi, sadece kadınların ve çocukların girebildiği plaj nedeniyle hükümeti İslamcılara boyun eğmekle suçladı.

Nüfusun büyük bölümünün Müslüman olduğu Bangladeş’te sadece kadınlara özel bir plaj açma kararı, sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine geri alındı.

Ülkenin plajlarıyla ünlü turistik Cox’s Bazar kentinde, dün sadece kadınların ve çocukların girebildiği 150 metrelik bir plaj açılmıştı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir yerel yetkili, birçok kadının özel plaj talep istemesi üzerine bu kararın alındığını belirtmişti.

Cox’s Bazar’da geçen hafta bir kadının sahile yakın bir alanda tecavüze uğraması, plajlarda kadınların güvenliğiyle ilgili tartışmaları gündeme getirmişti.

Ancak kadınlara özel plaj uygulaması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Birçok kişi hükümeti İslamcılara boyun eğmekle suçladı.

Sosyal medyada bir kişi, özel plaj kararını Afganistan‘daki Taliban örgütünün uygulamalarına benzetti.

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