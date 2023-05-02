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2 Mayıs 2023
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Banka çıkışı silahla vurup 860 bin lirasını gasp ettiler

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Zülkif Altıparmak isimli vatandaş, Oruçreis Mahallesi Giyimkent Sitesi Vadi Caddesi’nde bulunan banka şubesine para çekmek için geldi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından içinde 860 bin liranın bulunduğu siyah bir poşetle şubeden çıkan Altıparmak’ın yanına motosikletli ve kask takan 2 şüpheli yaklaştı.

Poşeti almaya çalışan şüphelilere direnen Altıparmak tabancayla sağ bacağından vuruldu. Şüpheliler, paranın bulunduğu poşeti de alarak olay yerinden kaçtı.

Altıparmak, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alaturka Online
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