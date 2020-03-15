Banka, kozmetik devi ve sigorta şirketi müşterilerinin kişisel bilgileri çalındı

Türk Ekonomi Bankası, Gratis ve Doğa Sigorta’nın internet siteleri üzerinden işlem yapan binlerce vatandaşın kişisel bilgilerinin çalındı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verileri çalınan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu ve veri ihlallerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

KVKK’nin açıklamasında “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” denildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMIŞLAR

Türk Ekonomi Bankası’nın çalışanlarına tanımlı olan ve Kredi Kayıt Bürosu Skoru olarak da bilinen Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu sorgulama sonuç bilgilerinin şahsi telefonlar aracılığıyla üçüncü kişilerle paylaşılması sonucunda verilerin çalındığı ortaya çıktı. 1 Ocak 2018 ve 28 Ocak 2020 tarihleri arasında veri ihlali gerçekleşti ve 2 Mart 2020’de bu durum ortaya çıktı. Çalınan kişisel verilerin ise vatandaşın kredi verilebilir, kredi verilemez durumu olduğu belirtildi.

POSTA ADRESLERİ VE ŞİFRELERİ ELE GEÇİRDİLER

Gratis internet sitesinden alışveriş yapanlardan 2 bin 092 kişinin ihlalden etkilendiği ve kişisel kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinin çalındığı ortaya çıktı. 4-6 Mart 2020 tarihleri arasında kullanıcıların e-posta adresleri ve şifreleri çalınırken bu durum 6 Mart’ta tespit edildi.