Bankacılık sektörü net kârı 6 yıl sonra geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan bülten ve verilere göre sektörün 2019 yılı net kârı yüzde 8.1 düşüşle 49.75 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün 2019’da kredileri yüzde 11 artışla 2.66 trilyon TL, aktifleri ise yüzde 16.1 artışla 4.49 trilyon TL oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2019 sonunda yüzde 26.1 artışla 2.57 trilyon TL oldu. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı ise 2019 sonunda yüzde 18.43 oldu.

Bankacılık sektörünün takipteki alacak rasyosu 2019 sonunda yüzde 5.33 oldu.

6 YIL SONRA GERİLEDİ

Bankacılık sektörünün net kârı 6 yıl aradan sonra ilk defa geriledi. Sektör kârı en son 2014 yılında 2013’e göre gerilemişti. 2013 yılında 24.73 milyar TL olan net kâr, 2014 yılında 24.66 milyar TL’ye gerilemişti.