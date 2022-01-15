Bankalar TL’ye doydu mevduat faizleri düşüyor

Piyasalarda TL’ye erişimin rahatlamasıyla yılın ilk haftasında mevduat faizinde sert bir düşüş görüldü. TL mevduatta ortalama faiz 31 Aralık’ta yüzde 19.5 iken 7 Ocak’ta yüzde 17.8’e geriledi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Merkez Bankası’nın dövizdeki yükselişi sınırlamak için attığı adımların TL’ye erişimde yarattığı sıkıntıların azalması mevduat faizlerinin gerilemesine neden oldu. Geçen yılın son haftasında TL sıkışıklığı nedeniyle TL mevduat faizlerini yüzde 25’e kadar yükselten bankalar, rekabette erken havlu attı. TL mevduat faizlerinde 31 Aralık 2021-7 Ocak 2022 haftasında gerileme görüldü. Merkez Bankası’nın istatistiklerine göre mevduatların tüm vadelerinde ortalama faiz yüzde 17.88’e kadar geriledi. Bir ay vadeli mevduatın 31 Aralık’ta yüzde 19.03 olan ortalama faizi, 7 Ocak’ta 1.88 puan gerileyerek yüzde 17.15’e düştü. 31 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 puanlık hızlı bir artışla yüzde 20.77’yi gören üç ay vadeli mevduatın faizi ise 0.95 baz puan düşüşle yüzde 19.82’ye geriledi. Aralık ayında döviz kurlarını tutabilmek için yapılan döviz müdahaleleri TL’de likidite sorunu yaratmıştı.

RAHATLAMA BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın aralık ayında 7.3 milyar dolarlık doğrudan müdahalesinin yanı sıra yaklaşık 9 milyar dolar da örtülü rezerv satışı yaptığı tahmin ediliyor. Yeni yıl ilk haftasında birey ve şirketlerin 2.2 milyar dolar değerinde döviz bozdurması da bankaların TL sıkışıklığını aşmasında etkili oldu. Ayrıca Kur Korumalı TL Mevduat sistemine şirketlerin de dahil edilmesi ile birlikte piyasalarda TL’ye erişimin kolaylaşacağı yönündeki beklentileri de güçlendirdi. Diğer yandan şirketler için bilanço sezonunun bitiyor olması da bankaların mevduat yarışından çekilmesinde etkili oldu.

Tutarı %28.2 arttı, payı ise %36.7’ye düştü

■ Merkez Bankası verilerine göre 7 Ocak itibarıyla bankacılık sektöründe TL mevduat tutarı 1 trilyon 857 milyar TL’ye ulaştı. Haftalık artış yüzde 28.2 oldu. Ancak, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 37.2’den yüzde 367’ye düştü. Döviz mevduatları ise yüzde 2.7 düşüşle 234.2 milyar dolara inerken, toplam mevduat içindeki payı yüzde 63.2’ye çıktı.