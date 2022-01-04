Bankalardaki TL tasarruflar eridi

Türkiye’de 2021 yılsonu enflasyonu %36.1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, hem resmi Merkez Bankası hedeflerinin çok üzerinde gerçekleşti, hem de 2002’den sonraki en yüksek seviyeleri yeniden deneyimledi. Üstelik 19 yılın en yüksek enflasyonunda henüz tepeyi de görmedik.

TL’DE DURMAK ZORLAŞIYOR

Merkez Bankası’nın orta vadeli hedefi %5’in 6 kat, ekim ayındaki Enflasyon Raporu tahmini %18.4’ün ise 2 kat yukarısında 2021 yılı kapanmış oldu. Merkez Bankası herhangi bir faiz artırımı ile cevap vermediği için, Türkiye’nin reel faiz oranı da derin negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

Reel faiz oranı (bir haftalık repo oranı eksi enflasyon) şu anda eksi %22.1 seviyesinde ve diğer gelişmekte olan ülkelerden açık ara geride. Üstelik son günlerde bankalar arası rekabetin büyümesiyle TL mevduat faizleri yüzde 24’e kadar çıktı. Ancak bankalardaki parası için bu oranda en yüksek faizi alan mevduat sahibi bile eksi %12.08 reel faiz kazanıyor. Enflasyonun ilerleyen aylarda katlanmasıyla negatif reel getirilerin TL cinsi tasarruf tutmayı daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.

Dolar yeni yıla hızlı başladı

2022’ye iğneden ipliğe tarihi zamlarla giren Türkiye’de piyasaların açılmasıyla döviz kurları da sert yükseldi. Kritik enflasyon verisi öncesinde dolar güne %4’ü aşan artışla başladı. 2021’i 13.4500 ile kapatan dolar dün sabah 13.9356 seviyesini test etti. Dolar yılın ilk işlem gününü 13.1000 liradan tamamladı.