Bankaların corona paketlerinden yararlanmak için nasıl başvuru yapılır?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün Türkiye ekonomisine etkileri de olumsuz oluyor. Bankalar da vatandaşların ve şirketlerin yaşanan bu sürecin etkilerini en az seviyede hissetmesi için bir dizi önlem paketleri açıkladı. Bankaların açıkladığı önlemler arasında borç ötelemeden ilave nakit kredi limiti imkanlarına kadar bir dizi olanaklar sunuluyor.

Peki bu imkanlardan faydalanmak için vatandaşların ne yapması gerekiyor? Başvuru süreçleri bankadan bankaya değişebiliyor. Bankalar genel olarak müşterilerine şubelere gelmemesi yönünde uyarılarda bulunurken vatandaşları internet bankacılığına yönlendiriliyor.

‘CEP ŞUBEYE YÖNLENDİRİYORLAR’

Bazı bankaların ise henüz çalışanlarına başvuru süreci hakkında bilgi vermediği öğrenildi. Bu bankalarda da vatandaşların şubelere çağrılması üzerine bir sistemin kurulmayacağı tahmin ediliyor.

Bazı özel bankalar ise cep telefonu üzerinden işlemleri gerçekleştiriyor. Bankacılık kaynakları başvuru koşullarını öğrenmek için vatandaşları cep şubesine yönlendiriyor.

Sozcu.com.tr’nin kamu bankaları kaynaklarından aldığı bilgilere göre başvuru koşullarına ilişkin olarak bir çalışma yapılıyor.

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