Bankamatik memurlarıyla gündeme gelen AKP’li başkanın skandalları bitmiyor

Elazığ’ın 10 bin nüfuslu Yazıkonak beldesi, 31 Mart seçimlerinde AKP’den Saadet Partisi’ne geçmesi sonrasında 30’a yakın bankamatik personelinin ve AKP’li bir milletvekilinin danışmanlarının belediyede çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş aldıkları ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı denetim raporuna göre AKP’li eski Belediye Başkanı Aydın Ayaz’ın parke taşı alım ihalesinde Yazıkonak Belediyesi’nin 714 bin TL zarara uğrattığını ortaya çıkardı.

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ’ın 10 bin nüfuslu Yazıkonak beldesi, 31 Mart seçimlerinde AKP’den Saadet Partisi’ne geçmişti. AKP’li eski başkan Aydın Ayaz’ın döneminde 30’a yakın bankamatik personelinin olduğu ve AKP’li bir milletvekilinin danışmanlarının belediyede çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş aldıkları ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Denetim raporunda, AKP’li eski başkan Aydın Ayaz’ın başkanlığı döneminde 3 adet parke taşı alım ihalesi yapmasının dışında aynı firmada bu üç ihale dışında alımların yapıldığı bu alımlardaki fiyatların 3 ihaledeki alım fiyatının yarısı olduğu bu yolla Yazıkonak Belediyesinin 714 bin TL zarar uğratıldığını ortaya çıkardı.

YEMEK, ELBİSE, TESPİH, KAYISI FATURALARI…

Saadet Partisinden belediye başkanı seçilen ve geçtiğimiz aylarda törenle AKP’ye geçen Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırçı daha önce SÖZCÜ’ye yapmış olduğu açıklamada belediyede 30’a yakın bankamatik memuru tespit edilmesinin yanı sıra 600 bin liranın üzerinde elbise faturası, 400 bin liranın üzerinde yemek faturası, 23 bin lira küsuratında limon fideleri faturası, 17 bin lira tespih faturası, 60 bin lira küsuratında kayısı faturalarıyla karşılaştıklarını söylemişti.

AYNI FİRMADAN PARKE TAŞI YARI FİYATINA ALINMIŞ

İçişleri Bakanlığı Denetim Raporu’nda ihaleyle ilgili şunlar kaydedildi:

“Yazıkonak Belediyesince 2018 yılı içerisinde 2 adet pazarlık usulü 21/f, 1 adet 2/b pazarlık usulü olmak üzere 3 adet parke taşı alım ihalesi gerçekleştirildiği, bu üç ihalenin yüklenicisinin de Önder Prefabrik Beton Mamülleri Beton ve Betonarme Boru Üretim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu tespit edilmiş, 2018 yılı içerisinde ve daha sonraki yıllarda (2019-2021) aynı firmadan bu üç ihale dışında alımlar gerçekleştirildiği bu alımlardaki fiyatların 3 ihaledeki alım fiyatının yarısı oranında olduğu, bu yolla Yazıkonak Belediyesinin KDV dahil 714 bin 634 lira 55 kuruş zarara uğratıldığı incelenmiştir”

MÜFETTİŞLER, PERSONELLERİN İFADESİNİ ALIYOR

Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre bakanlığın raporu sonrasında Elazığ Valiliği tarafından Yazıkonak Belediyesine müfettişler gönderildiği ve o dönemde görevli olan kişilerin ifadelerinin alındığı belirlendi.

BAŞKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

2014 seçimlerinde Yazıkonak Belediye Başkanı seçilen AKP’li Nurettin Aydın, 2011 yılında aracında gümrük kaçağı sigara bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası alınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

AKP de Aydın’ı partiden ihraç etmişti. Yazıkonak Belediyesi başkanlığına meclis kararıyla AKP’li Aydın Ayaz getirilmiş ve Ayaz 3,5 yıl yürüttüğü belediye başkanlığı seçimini 31 Mart’ta Saadet Partili Hatif Çadırcı’ya kaptırmıştı. SP’li Hatif Çadırcı’da geçtiğimiz aylarda ise törenle AKP’ye geçmişti.

İlginizi Çekebilir MHP’li üye AKP’li belediyedeki bankamatik memurlarını açıkladı