Bankanın açığını bulan tekstil çalışanı çiftten dev vurgun





Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerini harekete geçiren olay, bir bankanın savcılığa yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

İddiaya göre, banka yöneticileri, sistemlerindeki bir açığı bulan kişilerce dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcığı konun aydınlatılması için siber polisini görevlendirildi.

10 MİLYON 432 BİN LİRA

Polis ekipleri, 10 milyon 432 bin lira zarara uğratılan bankanın uzmanlarıyla iletişime geçti. Bankanın sistem açığını bulan kişilerce dolandırıldığı tespit edildi. İddiaya göre, şüpheliler 48 saat içerisinde 5 bin 500 havale işlemi yaptı. Her bir havale işleminde ortalama 2 bin lira para gönderildi. Paraların toplam 210 banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Araştırmalar derinleştirildi.

102 KİŞİYE AİT HESAP

Yapılan çalışmalarda para aktarılan hesap sahiplerin 102 farklı kişiye ve 5 şirkete ait olduğu tespit edildi. Banka hesaplarından para aktaran kişilerin İbrahim Ç. ve karısı Gülse Nur Ç. olduğu, para aktardığı hesapların ise akraba ve arkadaşlarına ait olduğu belirlendi. İbrahim Ç. ve karısı Gülse Nur Ç.’nin tekstil işçisi olduğu öğrenildi.

20 İLDE 107 ŞÜPHELİ

Siber polisi şüphelilerin tespitinin ardından 20 ilde 107 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Zonguldak’ta düzenlenen baskında 81 şüpheli yakalandı.