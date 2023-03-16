Bankanın açığını bulup 100 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart’ta 9 ilde 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli’de düzenlenen baskında 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 400 bin TL, 39 POS cihazı, farklı bankalara ait kredi kartları, 49 adet sikke, 5 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

BANKA ŞİKAYET ETTİ

Polisi hareket geçiren o operasyonun Türkiye’nin tüm illerinde faaliyet gösteren bir bankanın şikayeti ile başladığı öğrenildi. İddiaya göre, bankanın POS sisteminin bir açığını bulan bazı şüpheliler, 100 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yaptı. Elde edilen bilgilerle çalışma başlatıldı. Çalışmalarda şüpheliler tek tek belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonrasında harekete geçildi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE YENİ TARİH

Polisin baskın düzenlediği adreslerden biri de Gaziosmanpaşa’daydı. İçeriye giren ekipler şüphelileri gözaltına alırken aramalarda dikkat çeken bir durumla karşılaşıldı. Baskın düzenlenen adreste kolilerce tarihi geçmiş ürün gören ekipler, durumu anlamaya çalıştı.

İncelemelerde şüphelilerin toptancılarından tarihi geçmiş ürün aldıkları ve son kullanma tariflerini sildikleri anlaşıldı. Özel bir solüsyonla silinen tarihlerin yerine daha ileri tarihlerin yazıldığı tespit edildi. İnsan sağlığını hiçe sayan sahtekarlarla ilgili savcılığa bilgi verildiği ve yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DOKUZ TUTUKLAMA

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüphelinden 22’si adliyeye sevk edilirken, 9 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin ise emniyetten serbest kaldığı öğrenildi.