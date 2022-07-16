Banyoda doğum yapan kadından dikkat çeken hastane iddiası

İstanbul Fatih’te sancısı gelince doğum kontrollerini yaptırdığı hastanede doktorun “kalk git” dediğini iddia eden hamile kadın, evinin banyosunda doğum yaptı. Hastane iddiaları yalanlayarak, “Kadın doğum ekibi yatış önermiş ancak hasta yatmayı kabul etmemiş, hastaneden ayrılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Olay, 14 Temmuz Perşembe günü Fatih’teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, doğum kontrollerini aynı hastanede yaptıran Nigar Kahraman’ın perşembe sabahı sancısı tuttu.

Eşi ile birlikte hastanenin aciline başvuru yapan 9 aylık hamile Nigar Kahraman, görevli kişiye doğum sancısının tuttuğunu söyledi. Ancak işlem yapılmadığını ve hastanede kendisine hakaret edildiğini iddia eden Nigar Kahraman, hastaneye yakın olan evine geldi.

Edinilen bilgiye göre evinde fenalaşan anne, bebeğini banyoda doğurdu. Daha sonra eşinin ambulans çağırması ile birlikte hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği gözetim altına alınırken Kahraman ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“ÇOCUK BANYODA DOĞDU”

Sabah saatlerinde hastaneye gittiğini söyleyen Anne Nigar Kahraman, şu ifadeleri kullandı;

*Sabah 07.20’de hastaneye girdik. Sonra acilde kayıt yaptırdık, doğumhaneye götürdüler beni. Orada muayene ettiler, ‘doğum başlamadı’ dediler.

*Ondan sonra doktor ‘kalk git’ dedi. ‘İki saat sonra geri gelin’ dedi. Eşim taksi tuttu eve geldim. Çocuk banyoda doğdu. Sancım vardı, kasıklarım ağrıyordu. Doğum belli ediyordu, söylüyorum, ‘doğumun başlamadı’ diyor. ‘Bir de niye Haseki’ye gitmedin, Çapa’ya gitmedin’ diye bağırıyorlar bana azarlıyorlar doğumhanede ilgilenmiyorlar.

*Çocuk banyoda doğdu. O anda çok kötüydüm, çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Ondan sonra eşim ve eltilerim ambulans çağırdı. Ambulans ile Çapa’ya geldik. Burada ilgilendiler, çocuğun durumu iyi. Bir de insanı dışlıyorlar, cahil diyorlar. Cahille uğraşmak zor diyorlar, ağladım sürekli.

“PSİKOLOJİMİZ BOZULDU”

Aile olarak psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden baba Hasan Kahraman, “2 bin 750 lira para ödeyecektik. İşlemleri yaptırdım, olay bu şekilde oldu. Bezmialem Hastanesi’nden şikayetçiyim. 3 tane çocuğum orada oldu. Psikolojimiz bozuldu yani. Ayakta zor duruyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ISRARLI UYARILARA RAĞMEN HASTANEDEN AYRILMIŞTIR”

Hastaneden yapılan açıklamada ise, “Hasta gebelik sancısı nedeniyle acile müracaat etmiş, normal miadında gebelik olduğu, doğum travayının başladığı söylenmiştir. Cihaza bağlanarak takibi yapılmış ve kadın doğum ekibi yatış önermiş ancak hasta yatmayı kabul etmemiştir. 2 saat sonra tekrar muayene edileceği söylenmesine rağmen ısrarla evine gidip gelmek istemiştir. Muhtemel bu mükerrer doğum sürecinin daha hızlı olabileceğini tahmin edemeyip ikamet yerine yakınlığı nedeniyle ısrarla iki saat sonraki muayene uyarısına uymadan hastaneden ayrılmıştır” denildi. İHA

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