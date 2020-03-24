Baraj 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 2. son bölüm izle…

Baraj 2. son bölümde Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. Peki Baraj’ın 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj’ın ekranlara gelen 2. bölümünde ikili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır. Baraj’ın 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ise şimdi merak konusu…

BARAJ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linklerden izlenebilir olacak.

BARAJ FRAGMAN İZLE

BARAJ SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.