Baraj dizisi nerede çekiliyor? İşte Baraj dizisinin çekildiği mekan…

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Baraj’dan uyarlanan Baraj dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Baraj dizisinin çekimleri daha önce İstanbul Çatalca’da başlamış ve baraj inşaatı çekimleri yapılmıştı ancak baraj inşaatının yeri değiştirildi. Peki Baraj dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların yeni dizisi Baraj ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi hakkında birçok ayrıntıyı merak eden izleyiciler, dizinin nerede çekildiği konusunu da araştırıyor. İşte çekildiği şehir…

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi Sakarya’da yer alan Akçay Barajı şantiyesinde çekilmektedir. Baraj sahnesi haricindeki çekimlerin de bu bölge civarında yapıldığı tahmin ediliyor. Çekimlerde farklı şehirlerden sahneler de bulunuyor.