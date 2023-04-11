Baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’da 11 Nisan baraj doluluk oranları…

Marmara bölgesinde kış yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde azalırken, barajlarda su seviyesi son 1 hafta içerisinde içerisinde yüzde 1.79 seviyesinde arttı. Yağışların azalması nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluğun yüzde 41,93’e düşmesi suyun tasarrufu ve kaynakların koruma konusunu yeniden gündeme getiriyor.
BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 41,93 seviyelerinde seyrediyor.
12 ay önce Nisan ayında yüzde 88,44 ile en yüksek seviyelerinden birine ulaşan doluluk oranı Nisan 2023 itibariyle en düşük seviyelerine düştü.
Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;
Ömerli barajı: yüzde 65,9
Pabuçdere barajı: yüzde 10,12
Sazlıdere barajı: yüzde 32,25
Büyükçekmece barajı: yüzde 30,77
Alibey barajı: yüzde 16,62
Terkos barajı: yüzde 32,08
Kazandere barajı: yüzde 11,73
Elmalı barajı: yüzde 40,79
Darlık barajı: yüzde 55,99
Istrancalar barajı: yüzde 27,04
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre 11 Nisan tarihli baraj doluluk oranları;
2013’te yüzde 91,58
2014’te yüzde 33,56
2015’te yüzde 97,2
2016’da yüzde 87,2
2017’de yüzde 87,7
2018’de yüzde 91,3
2019’da yüzde 92,77
2020’de yüzde 70,35
2021’de yüzde 79,8
2022’de ise yüzde 88,44 olarak kaydedildi.