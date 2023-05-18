Baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’da 18 Mayıs baraj doluluk oranları…

Marmara bölgesinde kış yağışları, geçmiş yılların ortalamasına göre azalırken, barajlarda su seviyesi son 18 günde 48,53 seviyesinden 49,45 seviyesine yükselerek yüzde 1 arttı.

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 49,45 seviyelerinde seyrediyor.

12 ay önce Mayıs ayında yüzde 83,74 ile en yüksek seviyelerinden birine ulaşan doluluk oranı Mayıs 2023 itibariyle en düşük seviyelerine düştü ancak barajlardaki son bir yıldaki ay sonları doluluk oranlarına göre, Eylül ayından bu yana en yüksek seviyelerinde birine ulaştı.

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 79,3

Pabuçdere barajı: yüzde 13,38

Sazlıdere barajı: yüzde 33,01

Büyükçekmece barajı: yüzde 33,97

Alibey barajı: yüzde 25,49

Terkos barajı: yüzde 41,14

Kazandere barajı: yüzde 17,08

Elmalı barajı: yüzde 44,04

Darlık barajı: yüzde 65,49

Istrancalar barajı: yüzde 33,94

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 18 Mayıs tarihli baraj doluluk oranları;

2013’te yüzde 88,83

2014’te yüzde 29,53

2015’te yüzde 93,95

2016’da yüzde 81,06

2017’de yüzde 84,4

2018’de yüzde 87,76

2019’da yüzde 88,67

2020’de yüzde 68,29

2021’de yüzde 76,69

2022’de ise yüzde 83,74 olarak kaydedildi.