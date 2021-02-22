Baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.
BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM
Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 51,33 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olarak açıklandı. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu: “Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”
İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
– Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60.31
– Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30
– Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47
– Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63
– Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
– Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14
– Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49
– Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71
– Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53
– Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
Gün gün İstanbul’daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:
18 ŞUBAT : 48.67
19 ŞUBAT : 49.16
20 ŞUBAT : 50.03
21 ŞUBAT : 50.56
22 ŞUBAT : 51.33