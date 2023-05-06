Barajın adı ‘Erdoğan’ oldu

Artvin’de bulunan Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli Barajına korsan bir biçimde ‘’Recep Tayyip Erdoğan” adı verildi. Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Kendisi bizleri mazur görsün” diyerek barajın ismini “Yusufeli Recep Tayyip Erdoğan Barajı” olarak ilan etti.

ÖNERDİM, KABUL ETMEDİ

Eroğlu, barajın yapımında Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu ve bölge halkının da bu ismi önerdiğini söyledi.

Veysel Eroğlu, DSİ tarafından yaptırılan Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin, Yusufeli ve Arkun barajlarını ‘Çoruh Nehrine Altın Gerdanlıklar’ isimli kitapta anlattı ve şöyle dedi:

*Bakanlığım döneminde il başkanları toplantısında sunum yaparken sıra Yusufeli Barajına geldi. ‘Sayın Cumhurbaşkanım bu baraj Türkiye’nin en büyük barajı, sizin büyük desteğinizle inşa ediliyor, tensip buyurursanız isminizin verilmesi münasip olacaktır” dedim, 600 kişi alkışladı. Cumhurbaşkanımız ise bu teklifimizi kabul etmedi.

*22 Kasım 2022’deki açılışta bulundum. Vatandaşlar bu baraja ‘Yusufeli Recep Tayyip Erdoğan Barajı’ isminin konulmasını istediler. Kendisinin de bizi mazur görmesini dileyerek barajın isminin vatandaşlarımızın talebi olarak konulduğunu belirtmek istiyorum.