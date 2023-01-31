Barajlar alarm veriyor: Tarımsal sulama tehlike altında

Son yıllardaki küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sebebiyle bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de kuraklık tehlikesini üst seviyelere taşıdı. Birçok ilde olduğu gibi Manisa’daki barajlarında beklenen yağışların olmaması sebebiyle su seviyeleri kritik dereceye kadar indi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI DÜŞTÜ

Manisa İl koordinasyon Kurulu toplantısında katılan kurum müdürlerine Manisa’daki barajların doluluk oranları hakkında bilgi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, geçen yıla göre il genelindeki baraj ve göletlerin doluluk oranlarının büyük oranda düştüğünü ifade etti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl kuraklık etkisinin barajlar açısından hissedilir seviyede olduğunu söyleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yaşanan bir kuraklık var. Manisa genelindeki barajlarımızın ve göletlerimizin doluluk oranları geçen yıllara göre bir düşüş içerisinde. Sadece Gördes Barajı’nda bir düşüş görünmüyor. Özellikle tarımsal sulama için büyük önem taşıyan Demirköprü Barajı’mızda doluluk oları yüzde 0 seviyelerinde.”

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Gölmarmara’daki Marmara Gölü doluluk oranı yüzde 0, Alaşehir’deki Afşar Barajı doluluk oranı 2022’de yüzde 9,6 iken 2023’de yüzde 7,6’ya geriledi.

Sarıgöl Buldan Barajı’nda yüzde 0,6 doluluk oranına sahip iken Soma Sevişler Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 36,5’ten yüzde 24,2’ye geriledi. Salihli Demirköprü Barajı doluluk oranı ise yüzde 0 oldu. Akhisar Gördes Barajı yüzde 0,3’ten yüzde 4,3’e yükselirken, Gördes Güneşli Barajı yüzde 61,5’tan yüzde 35,1’e geriledi.

TARIMSAL SULAMA TEHLİKEDE

GEMA Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Ocak ayı sonuna kadar beklenen yağışların yeteri düzeyde olmadığını ve bu nedenle Türkiye’nin bereketli topraklarından biri olan Gediz Ovası’nın şuanda bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, yetikilileri acil önlem almaya davet etti.

Özellikle İzmir ve Manisa’daki tarımsal alanların sulanmasında büyük önem taşıyan Demirköprü Barajı’nın seviyesinin yüzde 0 gibi kritik bir seviyede olduğunu söyleyen GEMA Vakfı Başkanı Kilimcigöldelioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık tehlikesi su krizini kapımıza kadar taşıdı. Beklenen yağışların yeteri düzeyde olmaması sebebiyle tüm illerde olduğu gibi Manisa’daki barajlarımızda alarm vermeye başladı.

Özellikle hem Manisa için hem İzmir için tarımsal sulamada büyük önem arz eden ve elektrik üretiminin can damarı olan Demirköprü Barajı’nda su seviyesi yüzde 0’ların altında. Marmara Gölümüz zaten kurudu. Gediz Nehrimiz ise kurumak üzere. Önümüzdeki mayıs ayına kadar eğer beklenen bağışlar ve kar yağışı olmazsa yaz ayında çiftçimiz tarlasını sulayacak bir damla bu bile bulamayacak. Yani şuanda tarımsal sulamada tehlike çanları çalıyor. Bir an önce tarımsal sulamada vahşi sulama sisteminden kurtulup, suyu daha uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayan damlama sulama sistemine geçilmesi gerekir.

Mevcut olan suyumuzu en iyi şekilde kullanma konusunda gerekli çalışmaların bir an önce başlanması lazım. Yoksa iş işten geçtikten sonra ne içmek ne de bahçemizi ve tarlamızı sulayacağımız bir damla suyu bulamayacağız. Su krizi tamamen kapımıza dayanmadan devlet eliyle bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılması lazım”