Barajlar kuruyor, balıklara can suyu verildi

Aynı zamanda Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi Başkanlığı görevini de yürüten Balkan, “Küçükkuyu sınırında bulunan Mıhlı çayında aşırı sıcaklar nedeniyle kurumaya başlayan dere yataklarında balıklar can çekişmeye başladı. Bu manzaraya insanın yüreği dayanmıyor. Balıkların ölmemesi için tankerlerle su taşımaya başladık” dedi. Balkan, geçen hafta SÖZCÜ’ye “Kazdağları bu yıl en kurak dönemini yaşıyor. Bölgemizin en büyük sorunu giderek büyüyen susuzluk. Kazdağları’ndaki köylere bile tankerlerle su taşıyoruz” demişti.

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