Barbra Streisand eleştirileriyle Bradley Cooper ve Lady Gaga’yı hedef aldı

Hollywood’un ünlü ismi 2018 yapımı A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filmini sert bir şekilde eleştirdi. Streisand, filmin yeni uyarlamasında Cooper ve Gaga’nın yanlış seçim olduğunu, aslında Will Smith ve Beyoncé’nin olması gerektiğini söyledi.

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Bir Yıldız Doğuyor ilk olarak 1937’de Janet Gaynor ve Fredric March ile çekilmiş, 1954’te Judy Garland ve James Mason ile yeniden beyaz perdeye taşınmış, 1976’da da Barbra Streisand ve Kris Kristofferson ile yeni bir uyarlaması ortaya konmuştu. Hollywood’un sevilen hikayesi, 2018 yılında da Bradley Cooper ve Lady Gaga ile yeni nesle hitap etmeye çalıştı.

Cooper’ın yönetmenlğindeki film, BAFTA, Film Eleştirmenleri ve Satellite gibi pek çok yerden ödüller almış ve gişe rekorları kırmıştı. Hatta filmin 1976 versiyonundaki başrolü Streisand’ın seti ziyaret ederek beğenilerini sunmasıyla da dikkatleri çekmişti.

Ancak Streisand Avustralya TV programı The Sunday Project’in pazar günkü bölümünde filmin “yanlış bir fikir” olduğunu düşündüğünü söyledi. Efsane isim, Avustralya programında, “İlk başta, yeniden yapılacağını duyduğumda, Will Smith ve Beyoncé olması gerektiğini ve hatta bunun ilginç olduğunu düşündüm. Gerçekten bu tekrarı farklı kılan, farklı türde müziklerin olacağı, harika bir fikir hazırlanıyor diye düşündüm. Bu yüzden, sonunda 1976’da yaptığım versiyona ne kadar benzediğini görünce şaşırdım.”

JENNIFER LOPEZ VE WILL SMITH DE PROJE İÇİN ÇALIŞTI

Film ile ilgili daha önce de Jennifer Lopez, Will Smith ile bir çalışma yaptıklarını ancak herhangi bir sonuca varmadığını açıklamıştı. J. Lo’nun açıklamasından sonra da basında hikayenin Clint Easwood yönetmenliğinde Leonardo DiCaprio ve Beyoncé eşliğinde yeniden çekileceği gündeme gelmişti.

Streisand katıldığı programda; Bradley Cooper’ın yönetmenliğindeki filmin setini ziyaret ettiğinde ilk başta filme övgüde bulunduğunu, ancak ortaya çıkan filmin 1976’daki versiyonuna çok benzediğini belirtiyor. Efsane oyuncu, filmin gişe rekorları kırsa da özgünlüğünün de önemli olduğuna dikkat çekerek, bu filmde bunu bulamadığını söylüyor.

Programda Streisand’a kendisini anlatan bir filme nasıl baktığı sorulduğunda da kesinlikle yaşarken görmek istemediğini belirtti. Streisand, eğer yanlış ya da yalan bir şeyler yer alırsa çok üzülüp kırılabileceğini bu yüzden de hayattayken böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi. Ünlü oyuncu şu sıralar otobiyografisi üzerinde çalıştığını da belirtti.

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