Barcelona karıştı! Messi’den Abidal’e sert çıkış!

İspanya La Liga’da ezeli rakibi Real Madrid’in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Barcelona’da Messi-Abidal krizi yaşanıyor. Barcelona’da Sportif Direktör olarak görev yapan eski futbolcu Eric Abidal’in eski teknik direktör Ernesto Valverde’nin neden gönderildiğini açıklamasının ardından Lionel Messi’den beklenmedik bir tepki geldi. Valverde’yi savunan Messi, Abidal’i ise adeta yerden yere vurdu.

Abidal’in Valverde hakkında Sport’a yaptığı “Futbolcular kendisinden memnun değildi. İç iletişimde sorunlar yaşanıyordu. Ayrıca antrenmanlarda da iyi çalışılmıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey iyi gibi görünüyordu ama eski futbolcuysanız bazen bu gibi durumları hissedersiniz. Bazı detayları da gözden kaçırmazsınız. Ben de yönetime Valverde ile ilgili düşüncelerimi söyledim ve gönderilmesi kararı alınmasını istedim” dedi.

Bu açıklamanın ardından Messi, sosyal medya hesabından Abidal’i hedef alan bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından oldukça sert bir açıklama yayınlayan Messi, herkesin kendi görev alanında kalması gerektiğini belirtti.

“Aslında bu tür açıklamalar yapmaktan pek hoşlanmıyorum” diyerek sözlerine başlayan Messi’nin paylaşımı şöyle:

“Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun.”