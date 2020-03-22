Barcelona’da futbolcular maaş kesintisini kabul edecek

Tüm dünyada olduğu gibi İspanya’da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü nedeniyle futbol maçları ertelenirken, kulüpleri ekonomik zor günler bekliyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Camp Nou’da maça günü gelirleri milyon Euro’yu bulan Barcelona’da başkan Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşme yaparak maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak corona virüsü nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.

Messi önderliğindeki futbolcular, maaş kendisine karşı gelmeyeceklerini belirtti.

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KAYIP BÜYÜK OLACAK

Corona virüsü nedeniyle sadece maç günü ve televizyon gelirlerine darbe gelmedi. Barcelona aynı zamanda sponsorluk, kulüp mağazalarındaki satış, müze ile Camp Nou’daki gezilerden gelecek paradan da mahrum kalacak!

İspanya’da şu anda futbol maçlarının ne zaman başlayacağı konusunda net bir fikir yok.