Barcelona’da kriz büyüyor

Barcelona’da Lionel Messi-Eric Abidal krizi büyüyor. Eric Abidal’in “Oyuncular arasında Valverde görevde olduğu sırada iyi çalışmayanlar vardı” sözlerine karşılık Messi, “Böyle bir durum varsa isim vermeli” demiş ve ikili arasında yaşanan sorunlar net biçimde açığa çıkmıştı.

Son olarak 25 Ocak’ta oynanan ve 2-0 mağlup tamamlanan Valencia maçı öncesine ait olan bazı görüntüler ortaya çıktı. Videoda Messi’nin maç öncesi takım arkadaşlarının toplanmasına katılmadığı ve ardından Gerard Pique’yle arasında pek olumlu olmayan bir dialogun geçtiği görülüyor.

İspanyol basınında çıkan habere göre, Messi’nin Instagram üzerinden Abidal’e karşı söylediklerinin ardından bu olayın yaşandığı konuşuluyor. Yıldız oyuncunun bu tavrınaysa kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu’yla arasında geçenlerin sebep olduğu savunuluyor.

Başkan Bartomeu dün, Abidal ile Messi arasındaki dialogun ardından takımın eski oyuncusu ve şu anki futbol direktörü Eric Abidal’i yanına çağırdı. Messi’nin sosyal medya üzerinden verdiği cevabın ardından Abidal’in Katalan kulüpteki geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.

MANCHESTER CITY SÜRECİ DİKKATLE TAKİP EDİYOR

Bugün ise Lionel Messi’nin Manchester City’ye transfer olacağı haberi yabancı basında yer alıyor. Bilindiği gibi Arjantinli yıldızın sözleşmesinde talebi doğrultusunda bonservissiz serbest kalabilir maddesi bulunuyor.

İngiltere’de son iki senenin şampiyonu City de 32 yaşındaki oyuncunun durumunu dikkatle takip ediyor. Messi’nin daha önce de başka bir ligde forma giyme ihtimali gündeme gelmişti. Başka bir takıma gitmesi söz konusu olduğu takdirde Pep Guardiola’nın takımının pole pozisyonunda olacağı belirtiliyor.

Barcelona karıştı! Messi`den Abidal`e sert çıkış! Barcelona`da teknik direktör Valverde`nin görevine son verilmesi sonrasında Abidal`in yaptığı açıklamaya, Messi`den çok sert yanıt geldi. İlgili Haberi Oku