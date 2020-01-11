Barcelona’dan sürpriz Xavi hamlesi! Al Sadd’dan resmi açıklama geldi…

İspanya La Liga devi Barcelona’da, teknik direktör Ernesto Valverde’nin koltuğu sallanmaya başladı. Oynattığı futbolla sürekli eleştiri konusu olan ve son olarak Süper Kupa’da Atletico Madrid’e elenilmesinin ardından topun ağzına gelen teknik direktör Valverde’nin yerine kulübün efsanesi Xavi’nin getirileceği konuşuluyor.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Katar takımlarından Al Sadd’da teknik direktörlük yapan Katalan kulübün efsanesi Xavi Hernandez’e 2 yıllık resmi bir teklif yapıldı. Barcelona altyapısında yetişen ve yaklaşık 17 yıl Barcelona formasını giydikten sonra 2015’te Katar’a giden Xavi, bu sezon başında futbolculuk kariyerine nokta koymuştu.

Son takımı Al Sadd’da teknik direktörlük kariyerine başlayan 39 yaşındaki Xavi’nin, Barcelona’ya geri dönmesi için Katalan ekibinin resmi bir teklifte bulunduğu ve teklifi kabul etmesi halinde Valverde’nin görevine anında son verileceği belirtildi.

Contamos en @EsportsRAC1 El FCB ha propuesto a Xavi dirigir de forma inmediata al equipo. Abidal y Grau han sido los encargados de explicar el proyecto Xavi dará respuesta después de la semi de mañana Si Xavi da el OK, Valverde se acabará #mercato #Barça — Gerard Romero (@gerardromero) January 10, 2020

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ve Genel Menajer Oscar Grau’nun Katar’a giderek efsane isimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken konuyla ilgili olarak Al Sadd tarafından da açıklama geldi.

Al Sadd’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Genel Menajer Turki Al Ali’nin sözlerine yer verilirken, “Xavi’nin Barcelona’ya gitmesi çok normal ve beklenen bir şey. Çünkü onun kulübü, ilk evi ve gelecekte buraya dönmesi muhtemel. Ama bugün, Xavi Al Sadd’ın hocası” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bir diğer paylaşımda ise, “Xavi yarın yapılacak maça odaklanmış durumda ve ayrılışıyla ilgili her türlü görüşme resmi kanallardan olacak” denildi.

Turki Al-Ali: Xavi is focusing on tomorrow’s game, any talk about his departure will be made through official channels Read: https://t.co/HuJmurmMu3#AlSadd pic.twitter.com/y9DLDE8Dnz — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020

17 yıl boyunca profesyonel olarak formasını giydiği Barcelona ile 4 kez Şampiyonlar Ligi, 8 kez La Liga, 8 kez İspanya Kupası, 2 kez UEFA Süper Kupa, 3 kez Copa del Rey ve 2 kez Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşayan Xavi’nin kariyeri başarılarla dolu.

İspanya Milli Takımı ile 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Avrupa Şampiyonu olan Xavi, 2005’te yılında futbolcusu seçilmişti. Futbolculuk kariyerinde orta saha mevkisinde forma giyen ve Barcelona’nın en başarılı olduğu dönemlerde takımın omurgasını oluşturan efsane isim, İspanya futbolunun en önemli yıldızları arasında sayılıyor.