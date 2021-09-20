‘Barınamıyoruz’ diyen gençler bu geceyi de sokakta geçiriyor

Artan ev kiraları, yurt ve apart ücretlerini karşılamayan üniversite öğrencileri, durumu protesto etmek için bu geceyi de sokakta geçiriyor.

Sözcü İstanbul

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan gençler, başlattıkları “Barınamıyoruz” eylemlerinin 2. gününde de geceyi sokakta geçiriyor.

İstanbul’da bir grup üniversite öğrencisi bu akşam Beşiktaş’ta Şairler Parkı’nda toplandı. Öğrenciler burada yaptıkları açıklamada, “Bütün gençleri, öğrencileri, kamuoyunu barınamayanların sesini büyütmeye çağırıyoruz” diyerek bu gece banklarda yatacaklarını duyurdu.

TANAL: YİNE SABAHLAYACAĞIZ

Dün gece Kadıköy’de parkta kalan gençlerin yanına giderek banklarda yatan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bugün de Beşiktaş’ta Şairler Parkı’na gelerek gençlere destekte bulundu.

Tanal, “Öğrencilerimizin barınma sorununa dikkat çekmek üzere yine dışarıda sabahlayacağız. Evlatlarımızı yersiz, yurtsuz bıraktılar. Abartmıyoruz, ülkenin gerçeği bu. Maalesef” açıklamasında bulundu.

“HER GECE SOKAKLARDA YATACAĞIZ”

‘Barınamıyoruz Hareketi’ adı altında toplanan öğrenciler ise şunları söyledi:

* Biz, ev bakmayı, apartlarla pazarlık yapmayı, iş aramayı bıraktık, dün gece sokakta yattık. Bundan sonra her gece, tepesine bir çatı dahi fazla görülmüş milyonca gencin öfkesini, derdini yüklenip sokaklarda yatıyoruz.

* Şimdi, size sesleniyoruz. Önce şimdinin, sonra vaktiyle evsiz, yurtsuz bırakılmış bütün üniversite öğrencilerine, komşusu olamadığımız mahalleliye, çocuğu yatacak yer bulsun diye gece gündüz çalışanlara…

* Üniversite dayanışmalarına, topluluklara, kulüplere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, siyasi partilere, vekillere; sanatçılara, hocalarımıza, esnafa, işçilere, işsizlere, kadınlara…

* Bizi evsiz bırakan bu düzenle derdi olan herkese. Potansiyel komşularımıza, bütün halkımıza, milyonlara. Hepinize söylüyoruz, herkesi çözüm için sorumluluk almaya, öğrencilerin yanında açıkça taraf tutmaya, bizi sahiplenmeye, hareketi büyütmeye çağırıyoruz.

BİRÇOK NOKTADA EYLEM

‘Barınamıyoruz’ diyerek sokakta kalan gençlerin dayanışmasına yurdun birçok noktasından destek geliyor. Sokakta kalan öğrenciler, ‘Barınamıyoruz’ etiketinde paylaşımlar bulunuyor.

Gümüşhane Üniversitesi önünde yere yatak koyan bir genç, yerde yattığı anların fotoğrafını paylaştı. İstanbul’da park ve sahillerde farklı noktalarda benzer eylemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi. Ankara’da ise bir grup genç tarafından parklara çadırlar kuruldu.

CHP Ankara Gençlik Kolları da “Fahiş ev fiyatları ve yurt sorununun biz gençlere verdiği ekonomik zorluk ortadadır. İktidar bu ülkenin gençlerine bir yurt odasını bile çok görmektedir. Artık barınamıyoruz” paylaşımında bulundu.

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