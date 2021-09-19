‘Barınamıyoruz’ diyen öğrenciler geceyi banklarda geçirdi

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan ve okullarını bırakmak zorunda kalan gençler, durumu protesto etmek için geceyi parklarda geçirdi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da İstanbul Yoğurtçu Parkı’na giderek banklara uzandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğrencilerin ev ve yurt ücretlerindeki pahalılık nedeniyle barınamaması ve kimilerinin okulu bırakmak zorunda kalması nedeniyle başlattığı eyleme destek verdi. Tanal, öğrencilerin sorununa dikkat çekmek için geceyi sokakta geçirdi.

“ÖĞRENCİLERE YOLUNACAK KAZ GÖZÜYLE BAKIYORLAR”

Akşam saatlerinde Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’na giderek gece nöbetine başlayan Tanal, “KYK yurtları, öğrencilerin yüzde 10’unun bile ihtiyacını karşılamıyor. Ev kiraları zaten ateş pahası. Özel yurt fiyatları yüksek. Bu öğrencilerimiz nerede kalacak? Bu duruma isyan ediyoruz! Alınan paralar haksız tahsilatlardır. Öğrencinin parası yok. Bir de KYK’ya başvuran arkadaşlarımızla ilgili 200 TL dosya parası alınıyor. Burada öğrencilere adeta yolunacak kaz gözüyle bakıyorlar” diye konuştu.

BANKLARA UZANDI: SARAYDAN BİLE RAHAT

Tanal, ilerleyen saatlerde Yoğurtçu Parkı’nda uyumak için banklara uzandı. Tanal’ın 31 Mart yerel seçimlerinde, oy çuvalları üstüne uzanarak nöbet tutarken görüntülerinin hatırlatılması ve “Banklar mı daha rahat, oy çuvalları mı” diye sorulması üzerine Tanal, “Bu saraydan bile rahat. Sarayda, villalarda uyuyanlar böyle gökyüzünü görebiliyorlar mı? Tertemiz hava gökyüzünü izliyoruz. Onlar da bize imreniyorlar. Biz daha rahatız. İyi geceler” yanıtını verdi.

Tanal ile birlikte gençlerin banklara uzandığı görüldü.

“SIKIŞ TEPİŞ KALABİLMEMİZ İÇİN ASGARİ ÜCRET ÖDEMEMİZ BEKLENİYOR”

Öğrencinin imkanlarını aşan yurt ve ev kirası fiyatlarına tepkiler artarak devam ediyor. Öğrenciler, sosyal medyada ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adı altında örgütlendi. Kendilerine ‘Barınamayanlar’ diyen gençler taleplerini şöyle iletti:

*Bizler evlerde, yurtlarda, apartlarda kötü koşullarda inanılmaz fiyatlar ödeyerek barınmaya çabalayan milyonlarca genciz. Pandemi gerekçesiyle uzun süredir kapalı tutulan okullarımız yakın zamanda açılmaya başlayacak.

*Süren bir krizin üzerine denk gelen, yaklaşık iki yıllık bu pandemi dönemi birçok şeyi çığırından çıkarttı. Özellikle öğrencilerin barındığı yurtlar, apartlar ve evler neredeyse her gün zamlanıyor, öğrenciler için kiralanacak yerlerin kalitesi her geçen gün kötüleşiyor.

*Devlet yurtlarında 6 kişilik odalara istenen ücretler KYK burs ve kredilerinin üzerine çıkıyor. Özel yurtlarda sıkış tepiş kalabilmek için bir asgari ücret ödememiz bekleniyor.

*Halihazırda kiraları tavan yapmış evler ya öğrencilere kiralanmıyor ya da kiralandığında daha fazla kira talep ediliyor. Barınamayanların talebi çok net.

“MİLYONLARCA VERGİ BORCU SİLEN İKTİDARA SESLENİYORUZ”

*Zenginler için her gün yeni düzenlemeler yapan, milyonlarca lira vergi borcunu silen, milyonlarca lira teşvik veren iktidara sesleniyoruz. KYK yurtlarında ücretleri düşürün, özel yurtları ve apartların ücretlerini denetleyin, öğrenci evlerinde kiraları düşürecek uygulamalar yapın, öğrencileri destekleyin.

*Biz borçlularız, geçinemeyenleriz, eğitim alamayanlarız, sesi duyulmayanlarız ve bugün de barınmayanlarız. Milyonlarız…