‘Barınamıyoruz’ eylemlerine polis müdahalesi

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına dikkat çekmek için başlattıkları geceyi dışarıda geçirme eylemleri 4. gününde devam ediyor. Gençler, İstanbul’da Beşiktaş’ta Sporcular Parkı’nda, İzmir’de ise Bostanlı Cemal Bağcı Parkı’nda nöbetlerini sürdürürken, Ankara Kuğulu Park, Kocaeli Cumhuriyet Parkı ve Eskişehir Haller Parkı’nda toplanmak isteyen gençlere polis izin vermedi. Eskişehir’de 6 öğrenci gözaltına alındı.

Kemal ATLAN

Birçok ilde, özellikle büyük kentlerde üniversite öğrencilerinin yüksek ücretler ve kapasite yetersizliği nedeniyle kalacak yer bulamaması sorununa dikkat çekmek için başlatılan ‘geceyi sokakta geçirme’ eylemleri 4. gününe girdi.

Ülkenin birçok noktasında gençler parklarda toplandı. İstanbul’da Beşiktaş Sporcular Parkı’nda, İzmir’de ise Bostanlı Cemal Bağcı Parkı’nda gençler nöbetlerini sürdürdü.

ANKARA’DA POLİS ABLUKASI

Ankara Kuğulu Parkı, Kocaeli Cumhuriyet Parkı ve Eskişehir Haller Parkı’nda toplanmak isteyen gençlere polis izin vermedi. Ankara Kuğulu Parkı’nda nöbet tutan gençlerin etrafını çeviren polis GBT kontrolü yaptı.

“POLİSLER BİZİ TAKİP EDİYOR”

Bir apartman girişine girerek polislerden saklanan bir genç yaşananları şu şekilde anlattı:

*Kuğulu Park’a gitmek isterken polisler önümüzü kestiler. İlk önce GBT bahanesiyle bizi durdurdular. Normalde çok kısa bir işlem olan GBT işlemi 10-15 dakika sürdü. GBT bahanesiyle bizi ilk önce uzun süre alıkoydular daha sonra Kuğulu Park’a girmemize ve orada oturmamıza izin vermeyeceklerini söylediler.

*Buna itiraz ettik, yaptıklarının hukuki tarafının olmadığını söyledik. Bizi Kuğulu Park’a sokmamakta direndiler ve bizi GBT için durdurdukları yerde de toplu olarak duramayacağımızı, oradan ayrılmazsak bizi gözaltına alacaklarını söylediler.

*Gözaltına almaları için ellerinde hukuki olarak hiçbir gerekçe olmadığını belirttik. Ama bu sefer de seslerini yükseltmeye, bağırmaya ve bizi gözaltıyla tehdit etmeye devam ettiler ve sonra da fiziksel şiddet kullanarak bizi oradan uzaklaştırdılar.

*Aynı zamanda görüntü almak isteyen insanlara da saldırdılar. Bir saate yakın süredir de polis bizi yürüyerek ve araçlarla takip ediyor. Nereye gidersek onlar da arkamızdan geliyorlar. Bizi bu şekilde taciz ediyorlar.

TAKİP EDİLDİKLERİ BELİRTİLDİ

Kocaeli Cumhuriyet Parkı’nda ise polis gençlerin toplanmasına izin vermedi. Polislerin gençleri parktan çıkarttıkları ve sivil polislerce takip edildikleri belirtildi.

ESKİŞEHİR’DE 6 GÖZALTI

Eskişehir Eski Bağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Haller Parkı’nda toplanan öğrenciler ise, yapılan açıklamanın ardından parkta sabahlamak istedi.

Polis gençlerin parkta sabahlamasına izin vermedi. Polis uzun süre öğrencileri parkı terk etmeleri ve dağılmaları yönünde uyardı ancak öğrenciler parktan ayrılmadı.

Öğrenciler ile polis arasında kısa süren tartışmaların ardından 6 öğrenci polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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