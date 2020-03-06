Barış Akarsu’nun ablası Nesrin Akarsu yoğun bakıma alındı

Bodrum’da geçirdiği talihsiz trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu’nun ablası Nesrin Akarsu, yoğun bakım ünitesine alındı.
Ömercan ALTAY – SÖZCÜ
Türk rock müziğin önemli isimleri arasında yer alan ve 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman merhum Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam saatlerinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Bartın Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Nesrin Aksu’nun akciğerlerinde ağırlaşmış zatürre olduğu öğrenildi.
YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK
Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Aksu’nun yaşam tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.