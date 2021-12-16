Barış Atay AKP’lilerle önce dalga geçti, sonra çok sert konuştu! “Minnoş kalpler! Hesap sormazsak..”

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Barış Atay AKP'lilerle önce dalga geçti, sonra çok sert konuştu Barış Atay "Minnoş kalpler. Hesap sormazsak yuh olsun bize" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #barışatay #türkiyeişçipartisi #tbmm #akp #polemik #meclistv #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Barış Atay AKP’lilerle önce dalga geçti, sonra çok sert konuştu! “Minnoş kalpler!...