Barış Atay ve Erkan Baş ‘tan Meclis’te Tarihe Geçecek Konuşma! Soluksuz İzleyeceksiniz!

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Hatay Milletvekili Barış Atay TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

Barış Atay sokağa çıkma yasağı kararı üzerinden iktidarı eleştirdi. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçmişte tıraş olması üzerinden sözlediği ifadeleri hatırlatarak AKP’li milletvekillerine “Siz nerede tıraş oluyorsunuz? Merak ediyorum” diye sordu.

Barış Atay konuşmasında Gogol’un Palto eserinde örnek vererek “Siz halktan paltosunu alıyorsunuz. Halk da sizden bunun hesabını soracak. Emin olun hak da hesap da öteki dünyaya kalmayacak!” ifadelerini kullandı.

Barış Atay’ın konuşması AKP’lilere çileden çıkardı.

“NE YAPARSANIZ YAPIN HALKIN SESİ BU KÜRSÜDE YERİNİ BULACAK”

Erkan Baş da usül üzerin Meclis kürsüsüne geldi ve “Parlamento konuşulan yerdir. Ne yaparsanız yapın halkın sesi bu kürsüde yerini bulacak” dedi.