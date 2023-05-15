Barış Atay’dan açıklama: Başımızı eğmek yok

Antalya’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 5 bin 580 sandıkta, 1 milyon 744 bin 975 kişi oy kullandı. Milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 100’ü açıldı.

Bazı sandıklara yapılan itirazlar ve yurtdışı oylarının sayımının yüzde 100 tamamlanmaması nedeniyle seçim sonuçları henüz kesinleşmedi. Fakat siyasi partilerin Antalya’da çıkardığı milletvekili sayısı netleşti.

CHP VE AKP 6’ŞAR VEKİL ÇIKARDI

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP yüzde 32.42 oy oranıyla 6 milletvekili çıkardı. AKP’nin de yüzde 28.88 oyla çıkardığı milletvekili sayısı 6 oldu.

İYİ Parti’nin oy oranı 11.39, çıkardığı milletvekili sayısı ise 2 oldu. MHP de yüzde 10.01 oy oranıyla 2 milletvekilliği elde etti. Yeşil Sol Parti ise 4.84 oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı.

Daha önce seçildiği Hatay’daki yerini Can Atalay’a bırakıp, Antalya’dan 2. sıradan Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı olan Barış Atay seçilemedi.

“BAŞIMIZI EĞMEK YOK”

Sonuçların kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Atay, “Başımızı eğmek yok! Kimse mücadelenin kolay olacağını söylemedi! Hala ayaktayız, hala inanıyoruz. Beraber bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Er ya da geç” dedi.

KİMLER MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ:

Bir önceki genel seçimlerde milletvekili sayısı 16 olan Antalya’nın vekil sayısı 14 Mayıs seçimleri öncesinde 17’ye çıktı. Bu seçim sonucuna göre Meclis’e gidecek milletvekillerinin adları ve parti dağılımları şöyle:

CHP: Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Serap Yazıcı Özbudun, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem

AKP: Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş

İyi Parti: Uğur Poyraz, Aykut Kaya

MHP: Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun

Yeşil Sol Parti: Hakkı Saruhan Oluç