Barış Atay’dan AKP’ye: Öyle bir öfke büyütüyorsunuz ki o öfkeyle karşılaşacaksınız!





Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, dün Bodrum’da yangının ortasında kaldığını açıklayarak, “Dün Bodrum’da, Ören’de yangının ortasında kaldık. Bir şey söyledim; ‘Öyle bir öfke büyütüyorsunuz ki o öfkeyle karşılaşacaksanız’ diye. Tanımlamam gereken en önemli şey öfke sanırım. Çünkü hayatlarımız, bir grubun şatafatı ve saltanatı adına çalınıyor” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #barışatay #akp #tip #yangın #gündem #ormanyangınları #siyaset #politika #türkiyegündemi #yurttaştv