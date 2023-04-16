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16 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineBarış Atay'dan Antalya'da salonu coşturan konuşma! "Erdoğan'ı gönderceğiz! Hesaplaşacağız!"

Barış Atay’dan Antalya’da salonu coşturan konuşma! “Erdoğan’ı gönderceğiz! Hesaplaşacağız!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Barış Atay’dan Antalya’da salonu coşturan konuşma! “Erdoğan’ı gönderceğiz! Hesaplaşacağız!”

Alaturka Online
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