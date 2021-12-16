Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert ifadelerle yüklendi. Barış Atay "Bu ülkeye yapılanların hesabını yapandan da hesap sormak yerine namert olmayı seçenden de hesap soracağız. Hesap sormazsak yuh olsun bize" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #barışatay #süleymansoylu #shorts
Anasayfa Alaturka Online Barış Atay’dan Süleyman Soylu’ya: Senden hesap sormazsak yuh olsun bize!