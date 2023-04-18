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18 Nisan 2023
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Barış Boyun’un kardeşi Silivri’de yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta motosikletli tetikçi ağı kurarak çok sayıda cinayet ve yaralamaya karışan Barış Boyun çetesine operasyon düzenlenmişti. 169 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Şüphelilerden bazılarının cezaevinde olduğu belirlenmişti. Polisin yaptığı ara operasyonlar ve son operasyonla 139 şüpheli yakalandı.

93 TUTUKLU

Son operasyonda gözaltına alınan 78 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 43’ü tutaklandı. Barış Boyun örgütüne yönelik daha önce tutuklananlarla birlikte tutuklu sayısı 93’e ulaştı.

ZAFER BOYUN YAKALANDI

Organize polisi, dosya kapsamındaki firari isimlerin de peşinde düştü. Polisin odağındaki isimin ise Barış Boyun’un kardeşi Zafer Boyun olduğu öğrenildi.

Zafer Boyun, dün Silivri’de düzenlenen operasyonda 2 adamıyla gözaltına alındı. Boyun’un adamlarından birinin de firari isimler arasında olduğu belirtildi. Zafer Boyun’un yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandığı öne sürüldü.

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