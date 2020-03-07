Barış Pehlivan’ın avukatlarından skandal iddia: Darp edildi

Libya’daki MİT şehidinin cenaze töreni görüntülerinin yayınlanması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’a cezaevinde görevli bir gardiyanın saldırdığı iddia edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiğini söyleyen avukatlar, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını ve cezaevi yönetiminden bu görüntüleri isteyeceklerini ifade etti. Avukatlar, “Pehlivan’ı darp eden gardiyanın kim olduğu da bu görüntülerle tespit edilecek” dedi.

PEHLİVAN’IN AVUKATLARI OLAYI SÖZCÜ’YE ANLATTI

Olayı avukatlarına anlatan Barış Pehlivan, cezaevi memurlarının sorularını yanıtlarken bir memurun kendisine bağırmaya başlayarak üstünlük kurmaya çalıştığını söyledi.

Avukatlarının aktarımına göre görevlinin bu tavrı karşısında Pehlivan’ın gardiyana; ‘Benimle böyle konuşamazsınız. Sen diye hitap edemezsiniz’ dediği, gardiyanın da ‘Sen kimsin’ diyerek bağırmaya devam ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Pehlivan’ın “Ben ‘Barış Pehlivan’ım benimle böyle konuşamazsın. Ben sizinle siz diye konuşuyorum sizden de aynısını bekliyorum’ dediği aktarıldı.

“OTURUYORKEN SIRTIMA SERT BİR ŞEKİLDE VURDU”

Pehlivan’ın avukatlara, “Sonrasında ben oturuyorken aynı kişi arkama geldi ve sırtıma çok sert bir şekilde iki kez vurdu. Ben bu tavra karşılık vermedim ve ‘şu anda şiddet uyguluyor ve işkence yapıyorsunuz. Şikayetçi olacağım’ dedim.” dediği ifade edildi.

ODATV YÖNETİCİLERİ TUTUKLANMIŞTI

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklanmıştı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün bazı medya organlarında “Silivri Cezaevinde bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiği” iddiası üzerine Silivri Cezaevi Savcılığımız tarafından olay incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu tutuklu Barış Pehlivan’ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir. Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından Cezaevi İdaresine, Cezaevi Savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır” denildi.

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