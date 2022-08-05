Barış Pınarı Harekâtı Komutanı Yılmaz Yıldırım ‘korgeneral’ oldu

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn’a düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı’nı sahada sevk ve idare eden Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, YAŞ kararıyla korgeneralliğe terfi ettirildi.

Özgür CEBE

Fırat’ın doğusunda yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’a yönelik 9 Ekim 2019’da başlatılan ve 15 günde her iki ilçede kontrolü sağlayan Barış Pınarı Harekâtı komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, YAŞ toplantısında korgeneralliğe terfi ettirildi.

HAZIRLIĞI 6 AY SÜRDÜ, 15 GÜNDE ALINDI

Omurgasını PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçlerine bağlı teröristlerin işgali altındaki Tel Abyad ve Resulayn’dan Türkiye’ye yönelik terörist sızmaları ile Şanlıurfa hudut komutanlığındaki birliklere yönelik taciz ve saldırıların artması üzerine 2. Ordu Komutanlığı’na bağlı Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın sevk ve idaresinde eş zamanlı başlatılan Barış Pınarı harekâtı 15 gün sürdü.

Hazırlık ve planlaması 6 ay süren harekâtın başındaki isim olan Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın komutasındaki birlikler uydudan vurulacak hedeflerin koordinatlarını tespit ettikten sonra ilk etapta terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı binaları vurdu, birbirleriyle olan iletişimleri kesilen teröristlere karşı sıfır hata kapsamında müşterek harekât konsepti hayata geçirildi.

Hangi hedefin hangi tür akıllı, güdümlü ve nüfuz edici mühimmatla cinsine göre imha edileceği belirlendikten sonra hedefler tam isabet vuruldu. Önceden belirlenen plan ve istihbarat dâhilinde sahadaki birliklerin sevk ve idaresini yürüten Tümgeneral Yıldırım harekâtta anahtar rol üstlenerek birliklerin başından bir an olsun bile ayrılmadı.

“GELİRLERSE BURASI MEZARLARI OLUR”

Yıldırım’ın verdiği koordinatlar doğrultusunda Resulayn ve Tel Abyad’daki YPG’nin karargâh binaları, mühimmat ve cephanelik depoları, olası harekâtta kaçış tünelleri ve güzergâhları, meskûn mahale yakın noktalarda bulunan sığınaklar, muhaberenin sağlandığı telsiz komuta merkezleri tek tek vuruldu.

Harekâtın ilk 5 gününde Resulayn ve Tel Abyad Mehmetçiğin kontrolüne geçti. Terörist elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin’in, “Gelirlerse Tel Abyad ve Resulayn onlara mezar olur. Bu direniş kalesini biz IŞİD’den kolay almadık” dediği iki ilçe birer gün arayla harekâtın ilk 5 gününde TSK kontrolüne geçti.

BİRER GÜN ARAYLA İKİ İLÇE DE TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Güneydoğu’daki çukur ve hendek teröründe meskûn mahal operasyonlarıyla deneyim kazanan özel birlikler Kolordu Komutanı Yıldırım’ın sahadaki emir ve direktifleriyle teröristleri kısa sürede bölgeden temizledi. 15 günde 752 terörist etkisiz hale getirilince, harekâtın 4. gününde Resulayn, 5. gününde de Tel Abyad TSK’nın kontrolüne geçti.

Birlikler karşısında sıkışan teröristlerin çareyi yer altı tünellerinden işgal altında tuttukları Ayn İsa, Tel Rifat ve Münbiç’e kaçmakta buldu. Harekâtta 605 meskûn mahal ile 4 bin 219 kilometrekarelik alan Yılmaz paşa komutasındaki birliklerce kontrol altına alındı. İki yerleşim biriminde tüm cadde ve sokaklar kaçan teröristlerce tuzaklanan bomba ve mayınlardan arındırıldıktan sonra 400 okul, 86 cami, 7 kilise hizmete açıldı. Bölgenin yüzde 70’ine elektrik ve su verilirken, PKK teröründen korkup kaçan siviller TSK’nın kontrolü sağlamasıyla ilçeye geri döndü.

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