60.3 F
Los Angeles
1 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBariyerler kalktı, İstiklal Caddesi açıldı

Bariyerler kalktı, İstiklal Caddesi açıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı’na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatıldı.

AKŞAM SAATLERİNDE AÇILDI

Yoğun güvenlik önleminin alındığı İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde yeniden açıldı.

Caddeye çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırıldı. Vatandaşlar ve turistler, caddeye giriş yapmaya başladı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,482BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States