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20 Nisan 2023
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Bariyerlere çarpan işçi servisindeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Adapazarı’ndaki fabrikadan aldığı işçileri Geyve’ye götüren Ahmet D. idaresindeki 54 S 3037 plakalı minibüs, D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camları kırılan minibüsten 2 işçi asfalt zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan incelemede camdan asfalt zemine düşen İlhan İ. ve Recep H’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Batuhan A, Ümit A, Melek Ç, Seda Ş, Aynur K, Hülya T. ve bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı bölgede araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri ve çalışmaları sürüyor. (AA)

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