Baro başkanından Feyzioğlu’na sert eleştiri

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu Gezi davasıyla ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

“SARAY BEKÇİSİ METİN FEYZİOĞLU”

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Feyzioğlu’nun, sert dille eleştirdi.

Balkan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı, “Daha birkaç gün önce ‘Saray Soytarısı’ olarak anılan Saray Bekçisi Metin Feyzioğlu, Gezi davasıyla ilgili konuşma gereği duymuyormuş. TBB Başkanlık Makamı’nı işgal eden bu ilkesiz ve omurgasızı hukuk dünyasından afooroz etmek boynumuzun borcu olsun.”

NE OLMUŞTU?

Gezi Direnişi’ne yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 6’ncı duruşması dün Silivri’de görüldü. Aralarında 928 gündür cezaevinde tutulan iş insanı Osman Kavala’nın da olduğu 9 sanık beraat etti. Yurt dışındaki sanıkların dosyası ayrıldı ve haklarındaki yakalama kararı kaldırıldı. Gezi Parkı davasında beraat eden iş insanı Osman Kavala hakkında bu kez de 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Davadan sonda bir gazetecinin, Gazi Parkı davası kararına ilişkin sorusu üzerine Feyzioğlu, “Süreç devam ediyor, istinaf var. Bunu da bekleyelim. Ondan sonra değerlendirelim. Devam eden bir süreç olduğu için bu konuda konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı da henüz görmedim. Onu da görmek istiyorum. Osman Kavala’nın başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden kişinin beraat ettiği davadan tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce anlattım. Ancak burada başka bir suçtan gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgi var. Konunun ayrıntısına hakim değiliz. Gezi davasıyla ilgili süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum ve doğru da bulmuyorum.” yanıtını vermişti.