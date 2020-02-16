Barr’a İstifa Çağrısı

Adalet Bakanlığı’nda Demokrat ya da Cumhuriyetçi dönemde çalışan binden fazla eski yetkili Adalet Bakanı William Barr’a istifa çağrısı yaptı.

Nedeni Barr’ın Trump’ın eski danışmanı ve dostu Roger Stone hakkında savcılar tarafından tavsiye edilen ceza süresine müdahale etmesi.

Barr’ın bu hamlesi Trump yönetiminin hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflattığı şeklinde eleştirilmesine neden oldu.

Savcılar Kasım ayında suçlu bulunan Stone için yedi ile dokuz yıl arası ceza talep etmişti.

Stone Kasım ayında aralarında Kongre’nin çalışmasına engel olmak ve tanıklara rüşvet vermenin de olduğu yedi iddiadan suçlu bulunmuştu.

Barr’ın müdahalesinin ardından savcılar davadan çekilmiş, savcılardan biri Adalet Bakanlığı’ndan istifa etmişti.

Medium internet sitesinde yayınlanan mektupta ‘‘Bakanlığın üst düzey yetkililerinden birinin Başkan’ın yakın dostunu kayırmak için belli kuralları takip eden savcıların kararını bozması duyulmuş bir şey değil’’ ifadeleri kullanıldı.

Metinde ‘‘Bu eylemler Adalet Bakanlığı’nın dürüstlük ve kanunun üstünlüğü konusundaki namına zarar veriyor. Bu durum Barr’ın istifa etmesini gerektiriyor’’ denildi.

Adalet Bakanlığı ise henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Trump daha önce Stone hakkında istenen cezayı eleştirmişti. Adalet Bakanlığı da Trump’ın eleştirisinin ardından istenen cezanın fazla olduğunu kaydetmişti.

Stone hakkındaki dava, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmasına uzanıyor.

Barr Perşembe günü ABC televizyonuyla yaptığı röportajda Başkan’ın Stone davasıyla ilgili sosyal medya mesajlarının kendisini işini yapamaz hale getirdiğini söylemişti.