Bartın faciasını protesto edenler gözaltına alındı

Ankara’da Madenci Anıtı önünde toplanan bir grup “İş kazası değil, cinayet” sloganlarıyla Bartın faciasını protesto etti. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltılar var.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaşamını yitiren 41 işçi için Ankara’da eylem düzenlendi.

Eylemciler, saat 18.00 sularında Madenci Anıtı önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Eylemde “İş kazası değil, cinayet” sloganlarıyla birlikte yürüyüş gerçekleştirildi.

Eyleme polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğündeki eylemciler Madenci Anıtı’nda polis denetimi altında toplandı. Basın açıklamasına polis tarafından izin verilirken, eylemcilerin bir bölümünün alana alınmaması nedeniyle gerilim yaşandı. Eylemciler, sınırlı bir sayıyla basın açıklaması yapmayı reddetti.

Öte yandan Ankara’da basın açıklaması için bir araya gelenlere polisin müdahalesi ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından bir grubun basın açıklaması Konur Sokak’ta okundu. Polis, kalabalığın önünde barikat oluşturdu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) yapılan açıklamada şöyle denildi: “İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılan Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madencinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda işçinin yaralanması nedeniyle yaşanan işçi katliamı ile ilgili Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Madenci Anıtı önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesi gerçekleşmiş ve gözaltılar olmuştur. Polis şiddetini kınıyor, gözaltıların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz!”

İlginizi Çekebilir Avukatlardan Bartın için çağrı: ‘Şüpheliler hâlâ suç mahallinde’ İlginizi Çekebilir AKP Bartın’daki maden faciasıyla ilgili komisyon kurulmasını teklif edecek