Bartın, Kastamonu ve Sinop karanlığa gömüldü

AFAD, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketlerinde son durumu açıkladı. Kastamonu’da 168, Sinop’ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 84, Bartın genelinde 31 köye elektrik verilemediği belirtildi.

AFAD, saat 21.00 itibarıyla meydana gelen felaketlerde son durumu şöyle açıkladı:

SİNOP

*11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın’ın Ulus İlçesi’ne bağlı Kumluca ve Abdipaşa Belediyesi ve çevre köylerde başlayan aşırı yağış dere taşkınlarına neden olmuştur.

*Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları Bartın, Ankara ve Sakarya, AFAD il müdürlüklerinden 36 personel, 9 araç, 1 bot ve 4 motopomp ile Ankara JÖAK’tan 17 kişilik arama kurtarma timi ve 3 araç devam etmektedir.

*Yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Samsun ve Kırıkkale AFAD il müdürlüklerinden 6 personel, 1 arama köpeği, 1 araç; İstanbul İl Jandarma’dan 6 kişilik SAK timi; Bolu İl Jandarma’dan 4 kişilik JAK timi bölgeye sevk edilmiştir.

*Sağlık Bakanlığı’ndan 7 ambulans, 1 UMKE ekibi ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapmaktadır. Sakarya AFAD İl Müdürlüğü’nden, Ulus İlçesi’ne bir adet mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir. Karabük – Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edilmektedir.

*Bartın genelinde 31 köye elektrik verilememektedir.

*Bartın ili Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı mahallesinde 300 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Abidinpaşa ilçesinde 15 kişi, tedbir amaçlı olarak KYK yurduna yerleştirilmiştir.

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonunun yanı sıra, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır.

*Türk Kızılay tarafından Ulus ilçesinde 500 kumanya, 768 ikramlık malzeme ve 834 su dağıtımı yapılmıştır.

KASTAMONU

*10 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu genelinde başlayan şiddetli yağışlar Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili olmuştur.

*Kastamonu, Çankırı, Karabük, Çorum, Amasya, Sakarya, Zonguldak, Düzce, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, Van ve Rize AFAD il müdürlüklerinden 95 personel, 4 dalgıç, 7 bot, 18 araç, 11 motopomp bölgeye sevk edilmiştir.

*Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak Valilikleri teyakkuz haline geçmiştir.

*Ankara JÖAK’tan 3 kişilik JAK timi, Ankara JAK’tan 7 kişilik SAK timi, Niğde İl Jandarma’dan 5 kişilik JAK timi bölgeye sevk edilmiştir. 67 sağlık personeli, 10 ambulans ve 10 UMKE ekibi, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ekipleri ile DSİ ve Karayolları araçları bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, 39 personel ve 12 araç olay bölgesine sevk edilmiştir.

*Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 helikopter havadan destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ili Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 25 vatandaş Mencitli köyüne tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir.

*Kastamonu Azdavay karayolu ulaşıma kapanmıştır. Kastamonu genelinde 168 köye elektrik verilememektedir. Samsun AFAD il müdürlüğünden 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir.

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonunun yanı sıra, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır.

*Barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 40 çadır, 120 battaniye, 120 yatak, 120 nevresim seti ve 40 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir.

*Türk Kızılay tarafından Azdavay ilçesinde 500 sıcak yemek, 50 gıda kolisi ve 600 su dağıtımı yapılmıştır.

SİNOP

*Sinop ilimizde, 11 Ağustos 2021 tarihinde başlayan aşırı yağışlar, şehir merkezi ve birçok ilçesinde etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

*Sinop, Tokat, Samsun, Bursa, Adana AFAD il müdürlüklerinden 57 personel ile 10 araç, 3 bot ve 2 motopomp bölgede görevlendirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı’nca Sinop iline toplam 26 personel (3 tim) görevlendirilmiştir.

*Sinop’ta mahsur kalan vatandaşlarımız için Genelkurmay Başkanlığı’ndan 2, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 olmak üzere 3 hava aracı görevlendirilmesi yapılmıştır.

*Ayancık ilçesindeki toplam 76 afetzede 2 helikopter ile tahliye edilmiştir. Halen Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmalarına devam edilmektedir.

*Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları’ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır. Belediye’nin itfaiye ekipleri su boşaltma çalışması yapmaktadır. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan iş makinası görevlendirilmesi yapılmaktadır.

*SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 6 hasta Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledilmiştir. Olay yerine 27 ambulans, il dışından 25 ambulans, 4 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı ve 91 sağlık personeli görevlendirilmiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 20 personel ve 3 araç bölgeye sevk edilmiştir.

*Sinop’ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 84 köyde elektrik kesintisi bulunmaktadır. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edilmiştir.

*Sinop Türkeli Ayancık yolu ulaşıma açılmış olup, Ayancık ilçesinde 100’e yakın köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonunun yanı sıra, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır.

*Türk Kızılay tarafından Ayancık ilçesinde 500 kumanya, 1.000 ikramlık malzeme, 500 içecek ve 1.000 su dağıtımı yapılmıştır.

*Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, Sinop çevrelerinde bugün ve yarın da yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri/12 saat) yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“EL FENERLERİYLE KARGAŞADA YAKINLARINI ARIYORLAR”

Olay yerine giden CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı akşam saatleri itibarıyla felakette son durumu aktardı.

Baltacı, “Şu anda Bozkurt sele teslim olmuş durumda. 8-9 saattir Bozkurt selle uğraşıyor. Gece bastırmış durumda. Çok acil Bozkurt’a jenaratör lazım. Çok acil Bozkurt’a arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin gönderilmesi lazım. Burada bir kargaşa hakim. Yakınlarını arayan insanların başvurabileceği bir birim yok. Çok acil Bozkurt’ta bir koordinasyon merkezine, bir kriz merkezine ihtiyaç vardır” diyerek yetkililere seslendi.