Bartın'da ve Sakarya'da çocuklar hediyelerle sevindirildi

SAKARYA/BARTIN (AA) – Bartın ve Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara balon, Türk bayrağı ve hediye dağıtıldı.

Bartın Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, köyleri gezerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen jandarma araçlarından günün anlam ve önemine ilişkin müzikleri çalan jandarma ekipleri, kutlama anonsları yaptı.

Ekipler, kendilerini alkışlarla karşılayan çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye etti.

Sakarya'da ise Türk bayrakları ve balonlarla süslenerek kent merkezinde gezen araçtan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlandı.

Araçta bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin destekleriyle hazırlanan etkinlikte çocuklar, araçtan çalan şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Karasu ilçesinde de düzenlenen konvoyda çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.