Bartın’daki facia göz nazaran göre geldi! Sistem 355 alarm vermiş

Amasra’daki maden faciasında metan gazı seviyesinin an be an nasıl yükseldiğini gösteren tutanağa ulaşıldı. Tutanağa göre metan gazı seviyesi, patlama günü olan 14 Ekim’de 85 kez ikaz seviyesinin üstüne çıktı ve 355 kez de alarm değerini gösterdiği öğrenildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Madenin gaz ölçüm merkezinde polis memurlarının yaptığı inceleme sonucu oluşturulan tutanak soruşturma dosyasına girdi.

19 Ekim 2022 tarihinde bir komiser yardımcısı ve iki polis memurunun patlamanın olduğu -320 kottaki gaz seviyelerine ilişkin hazırladığı tutanağa ulaşıldı. Tutanağa göre patlama günü metan gazı seviyesi 85 kez yüzde 1’in üzerine çıkarak, ikaz seviyesine geldi. Elektriklerin de kesildiği seviye yüzde 1,5’e ise o gün 5 kez çıktı. Patlama günü metan gazı seviyesi ikaz seviyesi yüzde 1’in üzerine ilk kez saat 02.25- 02.35 aralığında çıktı. Seviye yüzde 1,08’i gördü. Metan gazı seviyesi saat 11.04-11.34 aralığında ikaz seviyesinin üst sınırını zorlayarak, sırasıyla yüzde 1,02- 1,24- 1,45 ve en son da yüzde 1, 49’a ulaştı.

Metan gazı seviyesi patlamanın yaşandığı saat 18.09’a doğru yeniden yükselmeye başladı. Saat 12. 26- 17. 56 aralığında yüzde 1 olan ikaz değerinin altındaki metan aniden artmaya başladı. Saat 17.59- 18.09 aralığında metan gazı seviyesi sırasıyla yüzde 1,06- 1,22- 1,41- 1,55 ve 1,69 değerlerine ulaştı. Patlamanın ardından saat 18.10’dan sonra ise gaz sensörü metan gazı seviyesini ölçemediği için “0” değerini gösterdi.

Öte yandan madende patlama gününde sadece metan gazı seviyesinin alarm vermediği de ortaya çıktı.

Karbonmonoksit gazı da patlama günü ikaz seviyesi olan 25 ppm seviyesini 47 kez, alarm seviyesi olan 50 ppm’i de 13 kez geçti. Patlamanın olduğu gün karbonmonoksit seviyesi saat 11.27- 11.31 aralığında alarm seviyesinin üstüne çıktı.

Patlamaya yakın zaman diliminde ise karbonmonoksit seviyesi ikaz seviyesi olan 25 ppm’deydi. Ayrıca patlama günü havalandırma değeri de alarm verdi.

13 Ekim saat 23.43’ten patlamanın olduğu 14 Ekim günü saat 18.49 zaman aralığında havalandırma vantilatörü değeri 53 kez ikaz değerini ve 355 kez de alarm değerini gösterdiği öğrenildi. (ANKA)