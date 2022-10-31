Bartın’daki maden faciasında 2 mühendis tutuklandı

Bartın Amasra’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 maden mühendisi tutuklandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 14 Ekim’de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, elektro mekanik şube müdürü M.G, elektro mekanik baş mühendisi S.Ö, idari müdür S.S.B, elektrik mühendisi H.O, makine mühendisi Ş.O, maden mühendisi R.O, ikinci kartiye şefi Ş.K, makine mühendisi M.A, maden mühendisi L.A, hazırlık şefi S.Y, emniyet şefi F.G, sondaj şefi T.U, jeoloji mühendisi H.O.K, emniyet mühendisi Ş.K, emniyet vardiya nezaretçisi M.O, elektrik servis şefi O.Ö, maden teknikeri M.Ö. ve iş güvenliği şube müdür vekili V.S, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.
2 MÜHENDİS TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST
Şüphelilerden ikinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi Levent Aydın ve birinci kartiyeden sorumlu maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı.
Elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı 6’ya yükseldi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.
27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Polis ekipleri şüphelilerden 24’ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.